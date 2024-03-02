Харків під атакою ворожих БПЛА, виникла пожежа

Російські окупаційні війська атакують Харків "Шахедами", повідомив міський голова Ігор Терехов ніч на суботу.

"Ворожі безпілотники намагаються атакувати Харків. Попередньо є "приліт" в одному з районів міста. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Водночас, кореспонденти Суспильного повідомляють про пожежу в центрі міста.

"Очевидці повідомляють про пожежу в центрі Харкова після влучення безпілотника", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу голова Харківської ОВ Олег Синегубов повідомив, що зафіксовано спалах 2 автомобілів.

"На цю хвилину виявили загоряння двох автомобілів. Профільні служби перевіряють будинки поряд на наявність постраждалих", - написав Синегубов у своєму телеграм-каналі.