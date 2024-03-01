Ердоган: конфлікти у Сирії, Ємені, Лівії та Україні показали, що нинішня глобальна система повністю втратила свою функцію

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган поскаржився на стан нинішньої глобальної системи, вказавши, що свідченням її не функціональності є конфлікти в Сирії, Ємені, Лівії та війна в Україні.

"В умовах криз міжнародні інститути та організації, особливо Рада Безпеки ООН, не могли зробити кроки, щоб зупинити кров, сльози та руйнування", - сказав він, виступаючи на дипломатичному форумі в Анталії.

За словами Ердогана, "надії на світ, які піднялися на більш високий рівень завдяки зустрічам у Стамбулі та Анталії" для припинення війни в Україні "були розбиті, оскільки не було надано необхідної підтримки".

"Історична можливість, яка б врятувала життя десятків тисяч людей і запобігла знищенню страждань, була втрачена або, швидше, саботована", - заявив він.

Однак саме в секторі Гази, на думку лідера Туреччини, заснований на правилах міжнародний порядок "справді збанкрутував". За словами Ердогана, “що відбувається в Газі – це безперечно не війна, це спроба геноциду”.

"Туреччина не може дозволити собі розкіш спостерігати за якоюсь подією здалеку або ігнорувати її", - сказав він.

Також Ердоган додав, що Туреччина стала країною, “за якою уважно стежать у всіх галузях, чиї слова, позиція та ставлення беруться до уваги і яка відіграє ключову роль у вирішенні криз та конфліктів”.

Як повідомлялося, 1-3 березня в Анталії відбувається дипломатичний форум. У форумі беруть участь представники 147 країн світу. Загалом заплановано близько 4500 учасників, у тому числі 19 глав держав, 73 міністри та 57 міжнародних представників.