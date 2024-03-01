Події

22:12 01.03.2024

Росіяни 28 разів обстріляли 11 громад Сумської області

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Росіяни 28 разів обстріляли 11 громад Сумської області

Російські військові вдень у п'ятницю 28 разів обстріляли 11 громад Сумської області, загалом у регіоні зафіксували 157 вибухів, повідомляє вечірнє зведення ОВА щодо ситуації в області.

"Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 157 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Хотинська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

За даними ОВА, у Білопільській громаді було зафіксовано пуск ракет НАР із гелікоптера (10 вибухів), артобстріл (4 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), скидання з БПЛА боєприпасів ВОГ (5 вибухів).

У Юнаківській громаді зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів), артобстріл із САУ (5 вибухів) і скидання з БПЛА боєприпасів ВОГ (2 вибухи).

У Великописарівській громаді було здійснено скидання з БПЛА боєприпасів ВОГ (2 вибухи).

По території Есманської громади росіяни скинули 2 міни, також зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (11 вибухів). По Миропільській громаді ворог гатив із мінометів (3 вибухи) та артилерії (26 вибухів). У Краснопільській громаді здійснено мінометні обстріли (15 вибухів) та артобстріл (13 вибухів). У Шалигинській громаді зафіксовано артилерійські обстріли (2 вибухи) і мінометні обстріли (5 вибухів).

По території Зноб-Новгородської громади було здійснено обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).

Також ОВА повідомляє, що мінометного обстрілу зазнали Середино-Будська (15 вибухів), Хотинська (13 вибухів) і Новослобідська (10 вибухів) громади.

Теги: #україна #обстріли #зведення #сумська_область

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