У Миколаївській області в результаті атаки окупантів виникла пожежа

У Миколаївській області внаслідок атаки окупантів виникла пожежа, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у п'ятницю ввечері.

"У результаті прильоту в області виникла пожежа, рятувальники вже працюють. Наразі інформації про постраждалих немає", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі голови ОВА.

Раніше в області було оголошено повітряну тривогу, моніторингові канали повідомляли про запуск керованої авіаційної ракети Х-59, після чого стався вибух.