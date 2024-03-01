Події

21:15 01.03.2024

У Миколаївській області в результаті атаки окупантів виникла пожежа

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У Миколаївській області в результаті атаки окупантів виникла пожежа

У Миколаївській області внаслідок атаки окупантів виникла пожежа, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у п'ятницю ввечері.

"У результаті прильоту в області виникла пожежа, рятувальники вже працюють. Наразі інформації про постраждалих немає", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі голови ОВА.

Раніше в області було оголошено повітряну тривогу, моніторингові канали повідомляли про запуск керованої авіаційної ракети Х-59, після чого стався вибух.

 

 

 

Теги: #пожежа #обстріли #миколаївська

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