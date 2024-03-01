Події

20:53 01.03.2024

Макрон обговорить війну в Україні з лідерами партій французького парламенту 7 березня

1 хв читати
Макрон обговорить війну в Україні з лідерами партій французького парламенту 7 березня

Президент Франції Емманюель Макрон планує провести зустріч із лідерами партій, представлених у парламенті, присвячену "ситуації в Україні", 7 березня, повідомляє видання Le Figaro.

Зазначається, що Єлисейський палац надіслав запрошення лідерам французьких партій.

"Президент прийме лідерів усіх партій з групою в парламенті в четвер, 7 березня, о 10.30 у форматі "зустрічі в Сен-Дені", присвяченій ситуації в Україні", - підтвердили в Єлисейському палаці в п'ятницю Le Figaro.

Крім цього, видання повідомляє, що Макрон хоче обговорити з усіма французькими політичними силами можливе відправлення сухопутних військ в Україну.

 

 

 

Теги: #зустріч #франція #макрон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:27 01.03.2024
Франція передасть ЗСУ 100 безпілотників, замовлених у компанії Delair

Франція передасть ЗСУ 100 безпілотників, замовлених у компанії Delair

18:34 29.02.2024
Єрмак провів розмову з радником Макрона перед його візитом до Києва

Єрмак провів розмову з радником Макрона перед його візитом до Києва

19:59 28.02.2024
Зеленський обговорив із президенткою Молдови події в Придністров'ї та інструменти протистояння впливу РФ

Зеленський обговорив із президенткою Молдови події в Придністров'ї та інструменти протистояння впливу РФ

19:55 28.02.2024
Зеленський обговорив із президентом Північної Македонії створення за участю Балканських країн хабу з реабілітації поранених українських військовослужбовців

Зеленський обговорив із президентом Північної Македонії створення за участю Балканських країн хабу з реабілітації поранених українських військовослужбовців

15:39 28.02.2024
Зеленський про ініціативу Макрона щодо відправлення західних військ в Україну: Якщо будь-які ініціативи посилять Україну - вони хороші для всього світу

Зеленський про ініціативу Макрона щодо відправлення західних військ в Україну: Якщо будь-які ініціативи посилять Україну - вони хороші для всього світу

17:57 27.02.2024
Розміщення західних військ в Україні необов'язково означає їхню участь у військових діях із РФ - глава МЗС Франції

Розміщення західних військ в Україні необов'язково означає їхню участь у військових діях із РФ - глава МЗС Франції

07:00 27.02.2024
Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі для України боєприпасів за межами ЄС

Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі для України боєприпасів за межами ЄС

03:21 27.02.2024
Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну в майбутньому, але наголошує на відсутності консенсусу

Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну в майбутньому, але наголошує на відсутності консенсусу

02:07 27.02.2024
Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності

Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності

19:57 26.02.2024
Шмигаль після зустрічі зі своїм болгарським колегою: Очікуємо пожвавлення військового співробітництва для початку спільного виробництва зброї

Шмигаль після зустрічі зі своїм болгарським колегою: Очікуємо пожвавлення військового співробітництва для початку спільного виробництва зброї

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ виключено зі складу Дунайської комісії

Рютте і Зеленський домовилися прискорити процес постачання Україні F-16

Зеленський про захист Харкова: Треба відтісняти армію РФ на довшу відстань, інакше повністю захистити місто буде дуже складно

Нідерланди допоможуть чеській ініціативі передати Україні 800 тис. снарядів - Рютте

ПС ЗСУ в лютому збили 13 російських літаків, це найкращий результат із жовтня 2022 року - Міноборони України

ОСТАННЄ

Росіяни 28 разів обстріляли 11 громад Сумської області

Байден схвалив тимчасове фінансування уряду США в березні, щоб уникнути шатдауну

У Миколаївській області в результаті атаки окупантів виникла пожежа

ЄК збільшила свою допомогу палестинцям на 2024 р. більш ніж на 80%

РФ виключено зі складу Дунайської комісії

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника

За добу ворог завдав 6 ракетних і 79 авіаударів, здійснив 62 обстріли з РСЗВ

Міноборони України та фонд PULSE підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку такмеду

На авдіївському напрямку за добу відбито 20 ворожих атак

Профільний комітет готує зміни до законодавства, які дають змогу страхувати журналістів, що працюють на війні - Юрчишин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА