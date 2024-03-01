Макрон обговорить війну в Україні з лідерами партій французького парламенту 7 березня

Президент Франції Емманюель Макрон планує провести зустріч із лідерами партій, представлених у парламенті, присвячену "ситуації в Україні", 7 березня, повідомляє видання Le Figaro.

Зазначається, що Єлисейський палац надіслав запрошення лідерам французьких партій.

"Президент прийме лідерів усіх партій з групою в парламенті в четвер, 7 березня, о 10.30 у форматі "зустрічі в Сен-Дені", присвяченій ситуації в Україні", - підтвердили в Єлисейському палаці в п'ятницю Le Figaro.

Крім цього, видання повідомляє, що Макрон хоче обговорити з усіма французькими політичними силами можливе відправлення сухопутних військ в Україну.