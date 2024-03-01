Зеленський про захист Харкова: Треба відтісняти армію РФ на довшу відстань, інакше повністю захистити місто буде дуже складно

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для повноцінного захисту Харкова, всього регіону й, зокрема, прикордонних міст і сіл необхідно відтісняти російську армію на довшу дистанцію, інакше захищати місто від щоденних атак буде вкрай складно.

"Ми (військовий кабінет – ІФ-У) знаємо, наскільки високі ризики, коли в тебе до хвилини за часом потрапляє в ціль ракета росіян. Ми розуміємо, що тут потрібен комплексний захист, і, мабуть, найголовніше – треба діяти, посилюючи не лише ППО Харкова, а й усього цього регіону", - заявив він на пресконференції з прем'єром Нідерландів у Харкові.

Як зазначив Зеленський, "ми з вами розуміємо, що потрібно відтісняти росіян на довшу відстань, інакше повністю захистити Харків буде дуже складно – навіть якщо ми ще посилимося відповідними сучасними системами ППО".

Президент також заявив, що "є багато різних деталей щодо захисту Харкова та області, ми розуміємо всі виклики, ми розуміємо, чого не вистачає".

"Головком ЗСУ та міністр оборони знають, над чим працювати. Посилюється цей захист. Я не говоритиму вам, яким чином, щоб не інформувати зайвих людей про кількість наших воїнів і техніки. Наші партнери знають, чому й чого нам не вистачає, щоб бути дуже потужними. Це стосується не лише, до речі, Харкова, а загалом стосується прикордонних міст чи міст, які розташовані вздовж контактної лінії", - сказав він.

Глава держави також заявив, що окремо обговорював із прем'єром Нідерландів під час його візиту до Харкова можливості щодо посилення ППО в місті.