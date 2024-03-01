Події

17:09 01.03.2024

Зеленський і Рютте взяли участь у засіданні виїзного військового кабінету в Харкові й відвідали метрошколу

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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте взяли участь у засіданні виїзного військового кабінету в Харкові та відвідали метрошколу, повідомила пресслужба глави держави.

Зокрема, Зеленський і Рютте провели зустрічі з міністром оборони Рустемом Умєровим, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком. Представники української армії розповіли про поточну ситуацію на полі бою, особливості російських повітряних обстрілів.

Вони також поінформували лідерів про критичні потреби Сил оборони у снарядах, засобах ППО й бронетехніці. Окремо обговорили потреби сил ППО для захисту Харкова.

Своєю чергою у Харкові президент України й прем'єр-міністр Нідерландів оглянули будівлі, пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

Зазначено, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Харкові зруйновано понад 20 тис. об'єктів, зокрема 50% шкіл міста.

Крім того, Зеленський і Рютте вшанували пам'ять дітей, які загинули через збройну агресію Росії проти України. Лідери встановили лампадки й поклали іграшки до пам'ятника юним жертвам російської агресії біля Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Від початку війни на Харківщині загинуло 87 дітей, у Харкові - 21 маленький українець.

Пізніше, як повідомила пресслужба Зеленського, президент України і прем'єр Нідерландів відвідали метрошколу в Харкові й побували на уроках, які проводять у спеціально облаштованих класах на станції метро "Університет".

Лідери відвідали уроки математики, української та англійської мови й поспілкувалися з дітьми. Вони поцікавилися улюбленими предметами, захопленнями й мріями учнів і побажали їм успіхів.

Зазначено, що на станції "Університет" навчаються 858 дітей із 40 класів. Загалом приміщення для навчання обладнано на п'яти станціях Харківського метрополітену: "Університет", "Перемога", "Академіка Павлова", "Метробудівників" і "Тракторний завод". Сформовано 106 класів, у яких здобуває знання 2191 дитина.

За час роботи метрошколи її відвідали журналісти з 22 країн, а також представники міжнародних організацій: ООН, ЮНІСЕФ, USAID.

Теги: #харків #рютте #зеленський

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