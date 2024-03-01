Минулої доби окупанти знову вдарили по житлових кварталах Херсонської області, у результаті обстрілів є двоє поранених

За минулу добу в Херсонській області через обстріли 2 людини дістали поранення, є влучання в житлові квартали, пошкоджено багатоповерхівку і понад 30 приватних будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю вранці.

"Минулої доби противник обстрілював Михайлівку, Томину Балку, Кізомис, Берислав, Козацьке, Качкарівку, Львове, Тягинку, Янтарне, Дніпровське, Золоту Балку, Інгулець, Понятівку, Берегове, Садове, Осокорівку, Зміївку, Одрадокам'янку та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - сказано в повідомленні.

За даними ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема було пошкоджено багатоповерхівку та 32 приватні будинки, будівлю навчального закладу, господарські будівлі та автомобілі.

Також зафіксовано влучання в комунальну техніку.