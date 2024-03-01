Японія схвалила нові санкції проти фізосіб і компаній, причетних до агресії РФ проти України

Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти осіб та організацій, причетних до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, незаконної анексії Автономної Республіки Крим і Севастополя, повідомляється на сайті уряду 1 березня.

Зазначають, що в новому переліку - 12 фізичних осіб і 36 організацій.

Серед російських компаній до санкційного списку увійшли Державна транспортна (Лізингова компанія), Федеральне держпідприємство "Атомфлот", Корпорації "Ешелон", Дослідно-конструкторське бюро "Новатор", а також кілька машинобудівних заводів.

Персональні санкції було також запроваджено проти голови уряду Чечні Мусліма Хучиєва і командира спеціального полку поліції імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС у Чечні Заміда Чалаєва.

Японія також ввела обмеження проти уповноваженого з прав людини в Чечні Мансура Солтаєва, а також уповноважених з прав дитини в Бєлгородській. Ростовській, Калузькій областях.