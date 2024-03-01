Події

06:59 01.03.2024

1 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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1 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 737 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 737 RUSSIAN AGRESSION

1 березня у світі - Всесвітній день молитви, Всесвітній день компліменту, Всесвітній день цивільної оборони, День "Нуль дискримінації", Свято приходу весни.

День незалежності Боснії і Герцеговини, День руху за незалежність Кореї, Національний день кольорових жінок у США, у Великій Британії - День святого Девіда, День пива в Ісландії.

В Україні - День жалоби в пам'ять про Корюківську трагедію - масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка, здійснене 1943 року загонами СС та угорської військової жандармерії під час Другої світової війни.

1977 року в Києві було відкрито пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді.

Православна церква вшановує пам'ять преподобної мучениці Євдокії.

Всесвітній день цивільної оборони

Щорічно 1 березня відзначається Всесвітній день цивільної оборони.

У 1931 році за ініціативою кількох держав у Парижі було засновано "Асоціацію Женевських зон" - "безпекових зон", для створення за допомогою двосторонніх і багатосторонніх угод локальних зон безпеки в усіх країнах.

Засновником виступив французький генерал медичної служби Жорж Сен-Поль.

Згодом Асоціацію було перетворено на Міжнародну організацію цивільної оборони. У 1972 році МОЦО отримала статус міжурядової організації. Наразі державами-членами МОЦО є 60 країн, 16 держав мають статус спостерігачів, понад двадцять є асоційованими членами. Робота МОЦО організовується Генасамблеєю, Виконавчою радою та Секретаріатом.

День "Нуль дискримінації"

День "Нуль дискримінації", або День боротьби з дискримінацією, відзначають щорічно 1 березня за рішенням ООН з 2014 року.

Ініціатором заснування Дня боротьби з дискримінацією виступили керівники ЮНЕЙДС - Об'єднаної програми Організації Об'єднаних Націй з ВІЛ/СНІД.

Засновники нової дати від самого початку намагалися привернути увагу до проблем людей із ВІЛ та СНІД. І йшлося тоді не лише про проблеми лікування або пошуку медикаментів для порятунку хворих, а й про те, що незнання оточуючими симптомів, особливостей цієї хвороби, породжували тваринний страх здорових перед хворими. І цей страх трансформувався в особливе, нездорове ставлення до хворих на ВІЛ та СНІД, що проявляється в гидливості, намаганні ізолювати інфікованих людей, роблячи їх ізгоями. Усе це обмежує доступ хворих до медичного обслуговування і негативно позначається на їхньому лікуванні.

В ООН зазначають, що наслідки нерівності відчувають на собі 70 відсотків населення світу: це значна перешкода для економічного та соціального розвитку.

Ще цього дня:

1912 - У Сент-Луїсі Альберт Беррі здійснив перший стрибок із парашутом із літака (висота 460 м);

1918 - Війська УНР і Німеччини звільнили Київ від більшовиків;

1928 - У США доктор Герберт Еванс відкрив шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F;

1941 - Вийшло в ефір перше комерційне FM-радіо - радіостанція W47NV у Нешвіллі;

1943 - У Нью-Йорку проведено масову демонстрацію на підтримку євреїв Європи;

1947 - Розпочав свою діяльність Міжнародний валютний фонд;

1961 - Президент США Джон Кеннеді оголосив про створення Корпусу Миру;

1976 - Парламент Великої Британії схвалив нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання ременів безпеки ставало обов'язковим;

1991 - Шахтарі Донбасу почали страйк, уперше висунувши політичні вимоги (відставка Горбачова);

1995 - В ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія;

1998 - Набула чинності угода про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною.

2000 - Компанії Confinity (Пітер Тіль, Максиміліан Левчин) і X.com (Ілон Маск) ухвалили план злиття в платіжну систему PayPal.

Церковне свято

Свята Євдокія Іліопольська, пам'ять якої вшановують цього дня, - ранньохристиянська мучениця. У молодості вона вирізнялася красою і, будучи блудницею, заробила величезні статки. У християнство Євдокію навернув чернець Герман. Після цього вона віддала все своє майно єпископу Геліопольському, а сама прийняла постриг у жіночому монастирі, де пізніше стала настоятелькою. Коли Євдокію побачив намісник Діоген, він був захоплений її красою і спробував оволодіти нею. Незважаючи на тортури, черниця зберегла вірність своїй обітниці.

Іменини: Олександр, Олександра, Ганна, Антон, Антоніна, Василь, Веніамін, Євдокія, Іван, Михайло, Надія, Ольга, Петро.

Теги: #іменини #свято_сьогодні #церковне_свято #1_березня

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