У Тернополі Спецпрокуратура перевірить дії службовців ТЦК у зв'язку зі смертю військовозобов'язаного

Спецпрокуратура в Тернополі перевірить дії службовців ТЦК, на території якого знепритомнів, а потім у лікарні помер військовозобов'язаний, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону у Фейсбуці 29 лютого.

Зазначається, що в м. Бучач Тернопільської області помер 49-річний чоловік після кількаденного перебування в ТЦК. Повідомлялося, що він хворів на епілепсію, а на його тілі були забої та синці.

Попередньо встановлено, що 25 лютого 2024 року цей чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Однак через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив.

Через два дні, 27 лютого, близько 17 години, перебуваючи на території центру комплектування стан здоров'я військовозобов'язаного погіршився - почалися судоми. У результаті він упав на землю і вдарився головою. Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма. Тіло доставили до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи.

"Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки влади або службових повноважень. Попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст. 426-1 КК України", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування доручено здійснювати слідчим Теруправління ДБР у Львові.