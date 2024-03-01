Події

03:43 01.03.2024

У Сумській області через обстріли за минулий день травмовано одну людину, виникла пожежа на підприємстві

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У Сумській області через обстріли за минулий день травмовано одну людину, виникла пожежа на підприємстві

У Сумській області за минулий день росіяни обстріляли 10 громад, через що було травмовано одну людину, виникла пожежа на підприємстві, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі в четвер увечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 157 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Серединно-Будська, Зноб-Новгородська, Дружбівська громади", - зазначається в повідомленні.

По Ворожбянській громаді росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів). Унаслідок обстрілу отримала травми одна людина. Також сталося загоряння складських приміщень виробничого підприємства.

З мінометів та ствольної артилерії росіяни обстріляли Краснопільську (35 вибухів) та Середино-Будську громади (13 вибухів).

На території Юнаківської громади відбулися скидання ВОГ із БпЛА (2 вибухи), обстріл із РСЗВ (8 вибухів), артобстріли (10 вибухів), удар БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух) і мінометний обстріл (6 вибухів).

Зі ствольної артилерії війська РФ вдарили по Зноб-Новгородській (17 вибухів) та Шалигинській громадах (2 вибухи).

Крім того, з міномета росіяни обстріляли громади: Хотінську (14 вибухів), Білопільську (13 мін) і Великописарівську (12 вибухів).


У Дружбівській громаді окупантами здійснено обстріл із РСЗВ (19 вибухів).
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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