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12:43 29.02.2024

Першого дня весни в Києві та області мінлива хмарність, без опадів

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Першого дня весни в Києві та області мінлива хмарність, без опадів

У п'ятницю, 1 березня, у столиці та Київській області мінлива хмарність, без опадів, у регіоні вночі та вранці місцями тумани, вітер південно-східний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура в області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 6-11° тепла, у Києві - вночі 0-2° тепла, вдень близько 10°.

У вихідні, 2-3 березня, у столиці та області мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

В області температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 2 березня 7-12° тепла, 3 березня 4-9° тепла, у Києві 2 березня вночі 0-2° тепла, удень 8-10° тепла, 3 березня вночі 0-2° морозу, удень 5-7° тепла.

У понеділок, 4-5 березня, у Києві та області без опадів, лише вдень 5 березня в регіоні місцями невеликий дощ.

В області температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла, у столиці вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла. 

Теги: #погода #прогноз #київська_область

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