Події

10:15 29.02.2024

Спікер Ради і маршалок сейму Польщі обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив із маршалком сейму Польщі Шимоном Головнею роль парламентів у розв'язанні проблеми на українсько-польському кордоні, що склалася у зв'язку з блокуванням поляками українських перевізників.

"Передусім обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні й роль парламентів у цій проблемі. Акцентував, що Україна багато в чому залежить від постачання автомобільним і залізничним транспортом. Блокування кордону в умовах війни - поганий сигнал й абсолютно контрпродуктивне рішення", - написав Стефанчук у фейсбуці в четвер після зустрічі.

Спікер українського парламенту наголосив, що вкрай важливо розв'язати цю проблему якомога швидше.

"Україна відкрита до фахового діалогу, аби зняти всі побоювання польських фермерів чи перевізників", - наголосив Стефанчук.

Стефанчук перебуває з дводенним робочим візитом для участі в саміті спікерів парламентів країн "Вишеградської групи + Україна".

Теги: #польща #стефанчук

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