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04:51 29.02.2024

"Нафтогаз" очікує завершення формування наглядової ради "Укрнафти" до квітня

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НАК "Нафтогаз України" очікує на завершення формування незалежної наглядової ради ПАТ "Укрнафта" до закінчення першого кварталу 2024 року.

"Ми очікуємо завершення формування складу наглядової ради "Укрнафти" до кінця першого кварталу", - повідомляється у спільній колонці для Kyiv Post голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова та голови НАК та Ентоні Маріїно.

Як уточнило агентство "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді, з кандидатурами незалежних членів уже визначилися, залишилося затвердити представників до ради від акціонерів - НАК "Нафтогаз України" та Міністерства оборони.

Раніше в компанії розраховували, що рада "Укрнафти" буде сформована до закінчення 2023 року.

Як повідомлялося, Ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада 2022 року вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" (за винятком контрольного пакету НАК "Нафтогаз України"). До цього структурам Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова належало близько 42% акцій "Укрнафти".

Теги: #рада #укрнафта #україна

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