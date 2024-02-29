"Нафтогаз" очікує завершення формування наглядової ради "Укрнафти" до квітня

НАК "Нафтогаз України" очікує на завершення формування незалежної наглядової ради ПАТ "Укрнафта" до закінчення першого кварталу 2024 року.

"Ми очікуємо завершення формування складу наглядової ради "Укрнафти" до кінця першого кварталу", - повідомляється у спільній колонці для Kyiv Post голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова та голови НАК та Ентоні Маріїно.

Як уточнило агентство "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді, з кандидатурами незалежних членів уже визначилися, залишилося затвердити представників до ради від акціонерів - НАК "Нафтогаз України" та Міністерства оборони.

Раніше в компанії розраховували, що рада "Укрнафти" буде сформована до закінчення 2023 року.

Як повідомлялося, Ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада 2022 року вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" (за винятком контрольного пакету НАК "Нафтогаз України"). До цього структурам Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова належало близько 42% акцій "Укрнафти".