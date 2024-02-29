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00:52 29.02.2024

Вісім країн Євросоюзу закликали до нових санкцій проти РФ за смерть Навального

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Вісім країн Європейського Союзу закликали в середу ввести нові санкції проти Російської Федерації у зв'язку зі смертю на початку лютого російського опозиціонера Олексія Навального, повідомляє Reuters. 

За інформацією видання, міністри закордонних справ Чехії, Естонії, Фінляндії, Литви Латвії, Польщі, Швеції та Румунії підписали та направили лист із закликом про санкції проти судової системи Росії голові дипломатії ЄС Жозепу Боррелю.

Неназвані офіційні особи розповіли, що лист також підтримали Нідерланди, Франція, Ірландія та Данія. 

"Смерть Навального - ще одна ознака наростаючих та систематичних репресій у Росії. Це вимагає колективних дій. Ми вважаємо, що є вагомі підстави для запровадження окремого режиму санкцій щодо Росії, спрямованого на врегулювання ситуації в країні", - йдеться у листі.

Санкції пропонують запровадити проти тих, хто причетний до політично вмотивованих рішень проти членів громадянського суспільства та опозиції, а також їх подальшого затримання. Це, зокрема, відповідальні особи у судовій системі.

Як повідомлялося, США анонсували великий пакет санкцій проти Російської Федерації у відповідь на смерть опозиціонера Олексія Навального, повідомляє сайт Білого дому.

Раніше Управління ФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило на своєму сайті про смерть Олексія Навального, пишуть росЗМІ. 

Теги: #рф #україна #єс #санкції

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