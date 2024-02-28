Рух поїздів на шести станціях метро між "Либідською" та "Деміївською" відновлять уже влітку - Кличко

Рух поїздів на шести станціях метро в Києві від "Либідської" до "Деміївської" буде відновлено влітку нинішнього року, заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Зауважу, що роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Тому рух поїздів мають відновити вже влітку", - сказав Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

Він також спростував чутки про можливе закриття ще 22 станцій київського метро. "Це брехня, яку навмисне поширюють. Поширюють, щоб обурити людей. І це небезпечна тенденція. Тому що, коли брехали, про закриті нібито станції на синій гілці - в той час, як вони працювали як укриття, - люди не ходили до них як до укриття. Йдеться ж про безпеку людей", - наголосив Кличко.

Мер Києва розповів і про мостові споруди, які перебувають в обмежено працездатному та непрацездатному станах і потребують особливої уваги. Кличко зазначив, що фахівці підприємства "Київавтошляхміст" ведуть постійний моніторинг їхнього технічного стану як окремих конструктивних елементів, так і споруд загалом. За необхідності виконують ремонтні роботи.

Найближчим часом планують почати ремонтувати міст метро. Ремонтні роботи триватимуть протягом року. Рух мостом повністю перекривати не будуть, лише частково.