Події

18:55 28.02.2024

На Харківщині троє підлітків убили людину, їх заарештували на два місяці

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У Краснограді Харківської області троє підлітків забили на смерть 62-річного чоловіка, свої дії вони знімали на відео.

"В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили осіб, причетних до скоєння злочину. Ними виявилися троє 15 та 16-річних підлітків, мешканців міста Красноград. Поліцейські вилучили мобільні телефони з відеодоказами тяжкого злочину", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі повідомили всім трьом про підозру за п. п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Підозрюваним підліткам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Теги: #убивство

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