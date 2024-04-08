Повідомлено про підозру у вбивстві співробітника УДО, який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера - Офіс генпрокурора

Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві співробітника правління державної охорони (УДО), який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України)", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Згідно з даними слідства, увечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера виник конфлікт між підозрюваним і компанією молодих людей.

"Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного з підлітків. Той головою розбив шибку та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів", - зазначається в повідомленні.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Державне бюро розслідувань (ДБР).