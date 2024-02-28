Ворог завдав авіаудару по залізничному вокзалу у Великому Бурлуці Харківської області, загинули чоловік і дитина

Російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по території залізничного вокзалу в смт Великий Бурлук Харківської області, внаслідок чого загинули чоловік і 6-річна дівчинка, її мати перебуває у важкому стані, повідомляє заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

"Годину тому ворог вдарив керованими авіабомбами по селищу Великий Бурлук, що в Купʼянському районі. Є влучання на території залізничного вокзалу. Двоє людей загинули - чоловік та шестирічна дівчинка. Мати дитини у важкому стані. Надається меддопомога", - написав він у телеграм-каналі в середу.