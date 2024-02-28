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17:54 28.02.2024

Прем'єр Албанії визнав чітку і зрозумілу небезпеку для Західних Балкан через російську агресію

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Прем'єр Албанії визнав чітку і зрозумілу небезпеку для Західних Балкан через російську агресію

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що для Західних Балкан існує чітка і зрозуміла небезпека через російську агресію в Україні.

"Так, є чітка і зрозуміла небезпека для Західних Балкан через російську агресію, але ніхто не має дивитися на це, як на те, що російська армія прийде сюди. Водночас усі мають дивитися на те, що відбувається там (в Україні - ІФ-У) і що може повторитися в нас, але в інший спосіб - через те, що Путін ставить під сумнів фундамент світового порядку, заснованого на правилах", - заявив він на пресконференції із Зеленським у Тирані.

"Це буде той світ, у якому той, хто сильніший, хто більший, у кого більше солдатів, може прийти і захопити, а той, хто менший і слабший (бути знищеним - ІФ-У). Це середньовіччя", - наголосив Рама.

У зв'язку з цим прем'єр Албанії наголосив: "Війна - це не щось, що ми бачили в телевізорі, а потім ми загубилися між Netflix і репортажами з України. Війна поруч із нами так само, як поруч зі мною (на сцені - ІФ-У) стоїть зараз президент Зеленський. І наскільки б неможливими звучали наразі слова про те, що вона настане - це може статися".

За словами Рами, "нам (Балканам - ІФ-У) потрібно мати чітку позицію щодо України. Тому що це (війна - ІФ-У) не лише про Україну, це і про нас. Якщо ми втратимо цю ясність, то ми ризикуємо вступити у фазу темряви".

Прем'єр Албанії також прокоментував допис експрезидента Монголії Цахіагійна Елбегдоржа, який розмістив у своїй соцмережі мапу ХІІІ століття із зображенням, де більша частина нинішньої Росії належала Монгольській імперії, зі зверненням до РФ: "Не хвилюйтеся - ми мирна і вільна нація".

Еді Рама зазначив: "Говорячи про минуле РФ - це Монгольська імперія, а Росія в середині неї".

"Але тепер уявіть, якщо всі почнуть думати і діяти, спираючись на карти. Тоді війна ніколи не закінчиться... Якщо вся логіка путінської війни, яка спирається на минулі здобутки, історію і карти, якщо ця логіка переможе, то ми житимемо у світі, де є тільки сила, а не правила", - сказав він.

"Те, що відбувається сьогодні в Україні, - це черговий урок про те, щоб не піддаватися релятивізації, тому що для нас чітко зрозуміло: є агресор і є жертва", - резюмував Рама.

Теги: #рф #балкани

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