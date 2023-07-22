Двоє людей загинули внаслідок бурі на Балканах

Двоє людей загинули, ще п'ятеро дістали травм під час бурі, яка обрушилася в ніч на суботу на автономний край Воєводина на півночі Сербії, повідомляє сербський телеканал РТС.

За його даними, загалом до центру екстреної медичної допомоги в столиці краю Новий Сад під час і після бурі звернулося майже 30 городян.

Буря, що супроводжувалася ураганним вітром, зливами та грозою, валила дерева, рекламні щити, зривала дахи будинків. У кількох населених пунктах через обрив ліній електропередач перервано енергопостачання. Наразі співробітники комунальних служб усувають наслідки негоди.

У місті Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) штормовий вітер також валив дерева і рекламні щити. Метеорологи попередили, що зливи та сильні вітри очікуються і в суботу.

Стихія обрушилася і на північ Хорватії, де травм дістали семеро людей. Одна людина зникла в морі, її пошуки тривають.