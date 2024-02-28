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11:21 28.02.2024

ВР незабаром розгляне закон про ветеранське підприємництво в першому читанні - Порхун

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ВР незабаром розгляне закон про ветеранське підприємництво в першому читанні - Порхун

 В. о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун заявляє, що Верховна Рада незабаром розгляне закон про ветеранське підприємництво в першому читанні.

"Ми маємо з вами на державному рівні сформувати закон України про ветеранську політику. Він уже написаний... Наразі він перебуває в комітеті соціальної політики, і вже наступного тижня його внесуть до порядку денного комітету для винесення в зал Верховної Ради для голосування в першому читанні", - сказав Порхун на форумі "Підтримка ветеранського підприємництва" в середу.

За його словами, ухвалення цього закону, зокрема, дасть змогу закріпити на державному рівні ветеранське підприємництво, щоб у подальшому розробити відповідну стратегію.

Як повідомлялося, 28 лютого віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що на ухвалення Стратегії ветеранської політики потрібно три місяці.

Теги: #мінветеранів #порхун

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