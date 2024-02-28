Події

09:33 28.02.2024

Усі освітні заклади країни на захід від Києва мають до вересня вийти в офлайн - заступник міністра освіти Винницький

1 хв читати
Усі освітні заклади країни на захід від Києва мають до вересня вийти в офлайн - заступник міністра освіти Винницький

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявляє, що всі освітні заклади країни, розміщені на захід від Києва, мають до вересня вийти у формат навчання офлайн.

"Ми зараз рухаємося тим способом, щоб усі, хто є, умовно кажучи, на захід від Києва, всі заклади, мають до вересня вийти в офлайн, однозначно всі", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу.

За словами Винницького, в багатьох випадках це означатиме необхідність переходити на кілька змін, навчання вечорами, але офлайн-навчання для Міносвіти є пріоритетом.

Водночас він наголосив, що на сьогодні немає можливості це реалізувати у прифронтових областях, зокрема в Харківській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській областях, де складна безпекова ситуація через російські обстріли.

Теги: #міносвіти #винницький_михайло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:15 28.02.2024
Заступник міністра освіти Винницький про оптимізацію вишів: найбільший спротив чинять ректори

Заступник міністра освіти Винницький про оптимізацію вишів: найбільший спротив чинять ректори

16:23 25.02.2024
В Україні близько 25 тис. учителів не мають доступу до онлайн-викладання через відсутність техніки - Міносвіти

В Україні близько 25 тис. учителів не мають доступу до онлайн-викладання через відсутність техніки - Міносвіти

09:50 16.02.2024
Зловмисники не отримали жодних доступів і даних унаслідок DDoS-атаки РФ на сайт Міносвіти України

Зловмисники не отримали жодних доступів і даних унаслідок DDoS-атаки РФ на сайт Міносвіти України

10:26 15.02.2024
Міносвіти 2,9 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону працівниками закладів освіти у 2022-2024 рр.

Міносвіти 2,9 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону працівниками закладів освіти у 2022-2024 рр.

10:34 14.02.2024
Студент повинен мати можливість обирати предмети й викладачів для забезпечення якості викладання - заступник міністра Винницький

Студент повинен мати можливість обирати предмети й викладачів для забезпечення якості викладання - заступник міністра Винницький

15:03 13.02.2024
У містах із населенням від 100 до 350 тис. громадян слід утримувати не більше ніж два виші - заступник міністра освіти

У містах із населенням від 100 до 350 тис. громадян слід утримувати не більше ніж два виші - заступник міністра освіти

10:18 19.01.2024
Замість двох-трьох слабких вишів необхідно створити на їх базі один потужний заклад і концентрувати інвестиції в ньому - Лісовий

Замість двох-трьох слабких вишів необхідно створити на їх базі один потужний заклад і концентрувати інвестиції в ньому - Лісовий

10:18 20.12.2023
Кабмін виділив 1 млрд грн на закупівлю мультимедійного обладнання для 5-6 класів "Нової української школи"

Кабмін виділив 1 млрд грн на закупівлю мультимедійного обладнання для 5-6 класів "Нової української школи"

12:58 05.12.2023
Результати PISA-2022 невтішні, але цілком очікувані - Лісовий

Результати PISA-2022 невтішні, але цілком очікувані - Лісовий

15:45 23.10.2023
Кабмін пропонує реформувати систему вищої освіти в Україні - Лісовий

Кабмін пропонує реформувати систему вищої освіти в Україні - Лісовий

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1060 окупантів - Генштаб ЗСУ

ППО вночі ліквідувала 10 із 10 "шахедів", які атакували Україну

Уночі збито 10 із 10 "шахедів" над Миколаївською та Одеською областю

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 102 бойових зіткнення, на новопавлівському напрямку відбито 33 атаки противника

ПОВІТРЯНА ТРИВОГА В ПІВДЕННИХ І ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЯХ, РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА - ПС ВСУ

ОСТАННЄ

США продовжили можливість перебування українців за гуманітарними паролями на два роки - посол

Зеленський у Тирані візьме участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа"

Суд засудив ексчиновницю Мінагрополітики до 8 років ув'язнення за хабар у $150 тис.

Окупанти обстріляли Середину-Буду та 18 прикордонних сіл Сумської та Чернігівської областей, без жертв - ОК "Північ"

Ворог уночі обстріляв п'ять громад Сумської області

Війська РФ за минулу добу піддали Харківську область обстрілу й атакам БПЛА, на міні підірвався мирний житель

Російська армія двічі за ніч і ранок обстріляла Нікопольський район зі ствольної артилерії

У Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю, ракетоносців немає

У Херсонській області за добу в результаті обстрілів одна людина загинула, ще 2 дістали поранення

За минулу добу окупанти обстріляли три громади області, є руйнування - голова Миколаївської ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА