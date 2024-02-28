Події

08:25 28.02.2024

Російська армія двічі за ніч і ранок обстріляла Нікопольський район зі ствольної артилерії

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Російська армія двічі за ніч і ранок обстріляла Нікопольський район зі ствольної артилерії

Російські окупаційні війська вночі та вранці двічі атакували Нікопольський район, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Вночі один обстріл. Під вогонь російських гармат потрапив населений пункт Мирівської громади... День знову почався обстрілами. Під російським вогнем знову населений пункт Мирівської громади", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

За його даними, люди залишилися неушкодженими, "фахівці оглядають місця вибухів".

"У межах інших громад району ніч минула без обстрілів і надзвичайних ситуацій", - додав Євтушенко.

 

 

 

Теги: #обстріли #нікополь

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