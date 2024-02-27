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23:30 27.02.2024

У Сумській області було близько 300 вибухів, обстрілу зазнали 13 громад, двоє людей загинули, вісім поранені

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У Сумській області було близько 300 вибухів, обстрілу зазнали 13 громад, двоє людей загинули, вісім поранені

У Сумській області за минулу добу зафіксовано приблизно 300 вибухів, обстрілу окупантів зазнали 13 громад, загинуло двоє людей, вісім поранені, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні у вівторок увечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 59 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 296 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Хотинська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська, Зно-Новгородська, Свєська, Дружбівська громади", - ідеться в повідомленні в Телеграм.

За даними ОВА, по території Хотинської громади було здійснено обстріли з міномета (19 вибухів) і артилерійські обстріли (14 вибухів). Унаслідок артобстрілу загинули 2 і дістали поранення 6 співробітників Нацполіції.

Повідомляється, що в Середино-Будській громаді здійснено удари FPV-дроном (2 вибухи), мінометні обстріли (30 вибухів), обстріл із РСЗВ (24 вибухи), обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи). Унаслідок мінометного обстрілу поранено двох місцевих жителів.

Крім того, по Юнаківській громаді ворог гатив з артилерії (2 вибухи), мінометів (12 вибухів), відбулися також атака FPV-дрону (1 вибух) і скидання боєприпасу ВОГ із БПЛА (2 вибухи), здійснив авіаудар керованими авіабомбами (КАС) (4 вибухи).

У Краснопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли (11 вибухів), артобстріли (15 вибухів), пуск НАР з гелікоптера (10 ракет), атака FPV-дронів (2 вибухи) і удар БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух).

У Білопільській громаді зафіксовано удар FPV-дронів (4 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи), обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи) і з РСЗВ (8 вибухів).

Зноб-Новгородська громада, зафіксовано: пуск некерованих авіаційних ракет (НАР) із літака (4 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл зі ствольної артилерії (10 вибухів).

Новослобідська громада: ворог бив із РСЗВ (6 вибухів), ствольної артилерії (4 вибухи), мінометів (1 вибух).

По Шалигинській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії (29 вибухів) і міномета (5 вибухів). Так само мінометний обстріл був у Великописарівській громаді (39 мін), під артилерійський обстріл потрапила Миропільська громада (6 вибухів).

Пуск НАР із реактивного літака стався в Дружбівській (7 ракет) та Свеській (10 вибухів) громадах.

Під удар УАБ потрапила Есманська громада (2 вибухи), так само тут фіксували обстріл з кулемета.

Теги: #україна #обстріли #зведення #сумська_область

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