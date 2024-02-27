Події

22:08 27.02.2024

Посли G7 вітають призначення Павлущика головою НАЗК

1 хв читати

Посли G7 вітають швидке призначення Віктора Павлущика новим Головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), повідомило у вівторок увечері посольство США в Україні.

"Ми високо оцінюємо прозору роботу Конкурсної комісії, сформованої з представників уряду України та міжнародних експертів. Сильні та незалежні антикорупційні інститути мають визначальне значення для майбутнього України", - повідомила посол США Бріджит Брінкс у телеграм-каналі посольства.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України на засіданні уряду у вівторок призначив Віктора Павлущика на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

 

 

 

Теги: #глава #посли #g7 #назк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:55 27.02.2024
Кабмін призначив Павлущика головою НАЗК

Кабмін призначив Павлущика головою НАЗК

01:38 26.02.2024
Новим головою НАЗК обрали детектива НАБУ Віктора Павлущика

Новим головою НАЗК обрали детектива НАБУ Віктора Павлущика

19:29 24.02.2024
Ви знаєте, що нам потрібно, і що це потрібно вчасно - Зеленський лідерам країн G-7

Ви знаєте, що нам потрібно, і що це потрібно вчасно - Зеленський лідерам країн G-7

19:30 23.02.2024
Шурма називає протокол НАЗК щодо нього "юридично нікчемним документом"

Шурма називає протокол НАЗК щодо нього "юридично нікчемним документом"

16:13 23.02.2024
НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення заступника глави ОП Шурми на предмет виникнення конфлікту інтересів в енергосекторі

НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення заступника глави ОП Шурми на предмет виникнення конфлікту інтересів в енергосекторі

18:40 21.02.2024
Посли G7 застерегли владу України від саботажу реформи БЕБ - ЗМІ

Посли G7 застерегли владу України від саботажу реформи БЕБ - ЗМІ

22:01 20.02.2024
Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7, яка відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого

Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7, яка відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого

18:15 20.02.2024
24 лютого відбудеться засідання лідерів G7 у зв’язку з другою річницею російської агресії проти України

24 лютого відбудеться засідання лідерів G7 у зв’язку з другою річницею російської агресії проти України

02:46 14.02.2024
Міністра оборони США виписали із лікарні

Міністра оборони США виписали із лікарні

19:56 08.02.2024
НАЗК внесло американського виробника вогнетривів Allied Mineral Product до переліку спонсорів війни

НАЗК внесло американського виробника вогнетривів Allied Mineral Product до переліку спонсорів війни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВИБУХИ В ОДЕСІ - СУСПІЛЬНЕ

110 окрема механізована бригада, яка обороняла Авдіївку, йде на ротацію

США не будуть відправляти війська в Україну

Керівництво ДП "Антонов" судитимуть за перешкоджання законній діяльності військових, унаслідок чого ворог знищив "Мрію"

Ворог планує розхитати ситуацію деструктивними наративами й на початку літа завдати військової поразки на сході України

ОСТАННЄ

У Сумській області було близько 300 вибухів, обстрілу зазнали 13 громад, двоє людей загинули, вісім поранені

ВИБУХИ В ОДЕСІ - СУСПІЛЬНЕ

"Укрзалізниця" подала на конкурс CEF проекти на EUR80 млн

Росіяни обстріляли Курахівську громаду, одна людина загинула, п'ятьох поранено

110 окрема механізована бригада, яка обороняла Авдіївку, йде на ротацію

США не будуть відправляти війська в Україну

Українська авіація завдала ударів по 15 районах зосередження противника

Росіяни завдали чотири ракетних і 52 авіаційних удари по території України

На лінії фронту за добу відбулося 86 бойових зіткнень

Керівництво ДП "Антонов" судитимуть за перешкоджання законній діяльності військових, унаслідок чого ворог знищив "Мрію"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА