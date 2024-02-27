Посли G7 вітають призначення Павлущика головою НАЗК

Посли G7 вітають швидке призначення Віктора Павлущика новим Головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), повідомило у вівторок увечері посольство США в Україні.

"Ми високо оцінюємо прозору роботу Конкурсної комісії, сформованої з представників уряду України та міжнародних експертів. Сильні та незалежні антикорупційні інститути мають визначальне значення для майбутнього України", - повідомила посол США Бріджит Брінкс у телеграм-каналі посольства.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України на засіданні уряду у вівторок призначив Віктора Павлущика на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).