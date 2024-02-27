Українська авіація завдала ударів по 15 районах зосередження противника

Протягом доби авіація сил оборони України завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

"Також підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 і 4 розвідувальні БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Крім того, підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох артилерійських засобах, засобу протиповітряної оборони та радіолокаційній станції противника.