Події

13:38 27.02.2024

Литва поклала відповідальність за безпеку Сувалкського перешийка на Польщу в разі блокади її фермерами литовсько-польського кордону

2 хв читати
Литва поклала відповідальність за безпеку Сувалкського перешийка на Польщу в разі блокади її фермерами литовсько-польського кордону

Підозри польських фермерів у тому, що відправлене з Польщі до Литви українське зерно вивозять назад до Польщі або реекспортують як литовський товар, є безпідставними, заявив міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас, пише балтійське інформаційне агентство BNS.

За його інформацією, звинувачення польських фермерів на адресу Литви та Німеччини щодо реекспорту українського зерна до Польщі є недостовірними, оскільки ні литовська, ні німецька сторони не виявили жодних сигналів, які могли б свідчити про такі дії.

Навіцкас також повідомив, що домовився з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським про організацію прямого каналу обміну інформацією щодо пересування української агропродукції. Крім того, Литва додатково запросила інформацію з українсько-польського кордону щодо заявлених транспортних перевезень.

"Ми перевіримо, чи збігаються вони з нашими даними", - пообіцяв литовський міністр.

Радник президента Литви Ярек Неверович зі свого боку заявив, що польська влада на тлі загрози блокади литовсько-польського кордону зобов'язана гарантувати безпеку Сувалкського перешийка.

"Йдеться не лише про аспект, пов'язаний із сільським господарством. Сувалкський перешийок є чутливою територією не лише через транспорт (...). Це унікальне місце, де будь-яка дія може бути використана (на шкоду нам - ІФ-У). Я говорю про так звану гібридну діяльність", - пояснив він.

Невдоволення фермерів зрозуміле, зауважив Немерович, проте додав, що протести можуть проходити "красиво, впорядковано, раціонально й ефективно".

BNS повідомляє, що парламентський комітет Литви у сільських справах закликав президента та уряд обговорити плани польських фермерів щодо блокування з п'ятниці найбільшого переходу між Польщею та Литвою - Кальварія-Будзіско. Депутати Європарламенту закликали фермерів запобігти блокаді кордону.

 

Теги: #зерно #литва #польща #кордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:11 27.02.2024
Кабмін поширив "єЧергу" на водіїв легкових авто - Шмигаль

Кабмін поширив "єЧергу" на водіїв легкових авто - Шмигаль

12:59 27.02.2024
Польща наполягає на зміні правил торгівлі агропродукцією з Україною - польський міністр у Брюсселі

Польща наполягає на зміні правил торгівлі агропродукцією з Україною - польський міністр у Брюсселі

23:43 26.02.2024
Аграрний єврокомісар знову заявляє про необхідність допомоги Україні в транзиті до третіх країн

Аграрний єврокомісар знову заявляє про необхідність допомоги Україні в транзиті до третіх країн

17:35 26.02.2024
Литовські фермери не блокуватимуть українське зерно - Литовська асоціація виробників зерна

Литовські фермери не блокуватимуть українське зерно - Литовська асоціація виробників зерна

17:27 26.02.2024
Україна очікує, що всі країни ЄС за прикладом Латвії запровадять заборону на російську агропродукцію - торгпред України

Україна очікує, що всі країни ЄС за прикладом Латвії запровадять заборону на російську агропродукцію - торгпред України

15:58 26.02.2024
Польща не зможе зібрати 30 тонн розсипаної в Котомежі української кукурудзи, зерно направлять на утилізацію - ЗМІ

Польща не зможе зібрати 30 тонн розсипаної в Котомежі української кукурудзи, зерно направлять на утилізацію - ЗМІ

10:13 26.02.2024
Посол України в Польщі закликав польську владу покарати винних у розсипанні українського зерна

Посол України в Польщі закликав польську владу покарати винних у розсипанні українського зерна

17:53 25.02.2024
Використовувати Україну для тиску на ЄС несправедливо - Зеленський про протести польських фермерів

Використовувати Україну для тиску на ЄС несправедливо - Зеленський про протести польських фермерів

16:28 25.02.2024
Україна готова зафіксувати експорт яєць, курятини та цукру до Польщі на рівні 2022-23 рр. - Шмигаль

Україна готова зафіксувати експорт яєць, курятини та цукру до Польщі на рівні 2022-23 рр. - Шмигаль

10:37 25.02.2024
Польські фермери і далі блокують рух, у черзі на ПП 2400 вантажівок - Держприкордонслужба

Польські фермери і далі блокують рух, у черзі на ПП 2400 вантажівок - Держприкордонслужба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Естонія протягом чотирьох років надаватиме Україні військову підтримку розміром 0,25% від свого ВВП - прем'єр Каллас

Кабмін призначив Павлущика головою НАЗК

Ситуація під Авдіївкою дуже складна, активні наступальні дії ворог веде і вдень, і вночі - 3 ОШБр

За екснардепа Пашинського внесли заставу, він вийшов із СІЗО

ЗСУ збили ще один ворожий літак Су-34 - Олещук

ОСТАННЄ

Естонія протягом чотирьох років надаватиме Україні військову підтримку розміром 0,25% від свого ВВП - прем'єр Каллас

Кабмін призначив Павлущика головою НАЗК

Ситуація під Авдіївкою дуже складна, активні наступальні дії ворог веде і вдень, і вночі - 3 ОШБр

Понад САD70 млн гумдопомоги надійшло українцям за два роки від канадського проєкту UHA

За екснардепа Пашинського внесли заставу, він вийшов із СІЗО

Понад 90% українців не зверталися по психологічну допомогу за останні два роки - опитування Rakuten Viber

Погода в Україні в середу: без опадів, на сході вночі легкий мороз, удень до 7° тепла

НАТО відпрацьовує на навчаннях у Польщі перекидання на схід сил підвищеної боєготовності

ЗСУ збили ще один ворожий літак Су-34 - Олещук

КМІС: Частка українців, які вважають, що Захід втомився від України, зросла з 30% у жовтні 2023 року до 44% - у лютому нинішнього

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА