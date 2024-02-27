Литва поклала відповідальність за безпеку Сувалкського перешийка на Польщу в разі блокади її фермерами литовсько-польського кордону

Підозри польських фермерів у тому, що відправлене з Польщі до Литви українське зерно вивозять назад до Польщі або реекспортують як литовський товар, є безпідставними, заявив міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас, пише балтійське інформаційне агентство BNS.

За його інформацією, звинувачення польських фермерів на адресу Литви та Німеччини щодо реекспорту українського зерна до Польщі є недостовірними, оскільки ні литовська, ні німецька сторони не виявили жодних сигналів, які могли б свідчити про такі дії.

Навіцкас також повідомив, що домовився з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським про організацію прямого каналу обміну інформацією щодо пересування української агропродукції. Крім того, Литва додатково запросила інформацію з українсько-польського кордону щодо заявлених транспортних перевезень.

"Ми перевіримо, чи збігаються вони з нашими даними", - пообіцяв литовський міністр.

Радник президента Литви Ярек Неверович зі свого боку заявив, що польська влада на тлі загрози блокади литовсько-польського кордону зобов'язана гарантувати безпеку Сувалкського перешийка.

"Йдеться не лише про аспект, пов'язаний із сільським господарством. Сувалкський перешийок є чутливою територією не лише через транспорт (...). Це унікальне місце, де будь-яка дія може бути використана (на шкоду нам - ІФ-У). Я говорю про так звану гібридну діяльність", - пояснив він.

Невдоволення фермерів зрозуміле, зауважив Немерович, проте додав, що протести можуть проходити "красиво, впорядковано, раціонально й ефективно".

BNS повідомляє, що парламентський комітет Литви у сільських справах закликав президента та уряд обговорити плани польських фермерів щодо блокування з п'ятниці найбільшого переходу між Польщею та Литвою - Кальварія-Будзіско. Депутати Європарламенту закликали фермерів запобігти блокаді кордону.