КМІС: Частка українців, які вважають, що Захід втомився від України, зросла з 30% у жовтні 2023 року до 44% - у лютому нинішнього

44% опитаних українців вважають, що Захід втомлюється від України, його підтримка слабка і що Захід хотів би від України поступок Росії. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 17-23 лютого нинішнього року.

"Наприкінці 2022 року лише 15% українців вважали, що Захід втомлюється від України, його підтримка слабка і що Захід хотів би від України поступок Росії. Уже за рік, на початку жовтня 2023 року, частка українців, які в це вірять, сягнула 30%, а в лютому 2024 року (тобто нині) - 44%", - ідеться в пресрелізі КМІС за підсумками цього опитування.

Водночас соціологи фіксують, що нині ще все-таки більше тих, хто вірить, що Захід продовжує в міру можливостей підтримувати Україну - 49%, однак цей показник знизився з 76% наприкінці 2022 року.

Як зазначається у пресрелізі, "за результатами власного опитування КМІС у грудні 2023 року 87% українців переконані, що у разі належної підтримки Заходом України (зброєю, фінансами, санкціями) Україна зможе здобути успіхи у війні проти Росії. Водночас уже на початку жовтня 2023 року стосовно підтримки ЄС 75% українців вважали допомогу корисною, проте 56% вважали її недостатньою".

Соціологи також фіксують, що частка тих, хто відчуває, що Захід втомлюється і його підтримка слабка, значно зросла в усіх регіонах. Причому півдні та сході - регіонах, які найближче до зони бойових дій, - уже більше тих, хто вважає, що Захід втомлюється від України та хоче тиснути задля поступок: 48% проти 44% тих, хто вважає, що Захід продовжує надавати підтримку.

"Українці зберігають оптимізм щодо майбутнього і віру в Перемогу (у лютому 2024 року 89% вірили, що Україна переможе), оскільки сприймають нинішню боротьбу як спільне протистояння України і Західних союзників "осі зла", - зазначено в повідомленні.

Водночас у пресрелізі КМІС наголошується, що "поширення наративу про "втому Заходу" є небезпечним, оскільки підриває віру у перемогу і насправді суперечить активній підтримці України рядом країн Заходу. "Утім, в умовах, коли росія нарощує своє виробництво і отримує допомогу інших тоталітарних режимів, нинішньої підтримки недостатньо. Крім того, допомога Заходу не завжди надходить вчасно", - вважають соціологи.

Протягом 17-23 лютого 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Вибірка – 1 052 респонденти, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, що контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників. Хоча в умовах війни додається певне відхилення, загалом, вважають у КМІС, отримані результати зберігають високу репрезентативність.