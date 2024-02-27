Події

10:20 27.02.2024

Федоров про вибух у Запоріжжі: Пролунав у повітрі на відкритій ділянці місцевості між населеними пунктами району

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Вибух, який було чути в Запоріжжі та передмісті, стався в повітрі на відкритій ділянці, інформація про руйнування і постраждалих не надходила, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Уточнення щодо вибуху, який чули жителі Запоріжжя і навколишніх населених пунктів: вибух пролунав у повітрі на відкритій ділянці місцевості між населеними пунктами Запорізького району", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

"Інформація щодо руйнувань і потерпілих не надходила", - додав Федоров.

 

Теги: #запоріжжя #вибух

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