Федоров про вибух у Запоріжжі: Пролунав у повітрі на відкритій ділянці місцевості між населеними пунктами району

Вибух, який було чути в Запоріжжі та передмісті, стався в повітрі на відкритій ділянці, інформація про руйнування і постраждалих не надходила, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Уточнення щодо вибуху, який чули жителі Запоріжжя і навколишніх населених пунктів: вибух пролунав у повітрі на відкритій ділянці місцевості між населеними пунктами Запорізького району", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

"Інформація щодо руйнувань і потерпілих не надходила", - додав Федоров.