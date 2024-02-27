У Сумській області було близько 300 вибухів, обстрілу зазнали 12 громад, загинув місцевий житель - ОВА

У Сумській області за минулий день, 26 лютого, зафіксовано майже 300 вибухів, обстрілу окупантів зазнали 12 громад, загинув один місцевий житель, ще один - поранений, повідомила обласна військова адміністрація в телеграм-каналі у вівторок уранці.

"Учора протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 296 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Дружбівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади", - сказано в повідомленні.

За даними ОВА, на території Білопільської громади здійснено мінометні (23 вибухи) та артилерійські обстріли (13 вибухів). Унаслідок обстрілу 1 місцевий мешканець загинув, одного поранено (доправлено до лікарні), зруйновано 4 приватні житлові будинки, пошкоджено гараж, трактор.

У Середино-Будській громаді здійснено удари FPV-дронів (5 вибухів), мінометні обстріли (13 вибухів) та артилерійський обстріл (27 вибухів).

У Великописарівській громаді сталося скидання ВОГ із БПЛА (9 вибухів), удар FPV-дроном (1 вибух), мінометні обстріли (36 вибухів), артобстріли (14 вибухів) і обстріл із РСЗВ "Град" (27 вибухів).

У Дружбівській громаді зафіксовано мінометний обстріл (10 вибухів) і пуск ракет НАР із гелікоптера (7 вибухів).

Під мінометним вогнем опинилися Есманьська громада (7 мін) і Миропільська (6 вибухів).

Ворог гатив із мінометів та артилерії по громадах: Свеській (5 вибухів), Краснопільській (23 вибухи) та Шалигинській (25 вибухів).

У Новослобідській громаді зафіксовано обстріл із РСЗВ "Град" (6 вибухів).

У Хотинській громаді були мінометний обстріл (4 вибухи), обстріл із САУ (10 вибухів), із РСЗВ (2 вибухи), удар FPV-дроном (1 вибух), скидання ВОГ із БПЛА (3 вибухи) і скидання КАБ (5 вибухів).

По Зноб-Новгородській громаді вчора окупанти били зі ствольної артилерії (8 вибухів).

Крім того, як повідомили в Сумській обладміністрації, вночі та сьогодні вранці росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів, зафіксовано 18 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Юнаківська, Есманьська, Середино-Будська громади.

По Середино-Будській громаді ворог гатив із мінометів (5 вибухів), а також сталося скидання 2 КАБ (2 вибухи). У Юнаківській громаді зафіксовано атаку 4 КАБ (4 вибухи), в Есманьській - здійснено обстріл зі стрілецької зброї. На територію Білопільської громади росіяни скинули 5 мін.