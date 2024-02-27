Події

02:07 27.02.2024

Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності

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Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про створення коаліції для постачань Україні ракет і бомб середньої та великої дальності, про це повідомило видання Le Monde в ніч на 27 лютого.

Було вирішено "створити коаліцію для глибоких ударів і, отже, ракет і бомб середньої і великої дальності", - сказав він на пресконференції за підсумками Конференції європейських лідерів на підтримку України, яка відбулася в Парижі.

Крім того, президент Франції уточнив плани союзників у питанні забезпечення України боєприпасами.

"У найближчі десять днів ми збираємося викласти всі ці зусилля на стіл, тому що ми опитали багато європейських і неєвропейських країн, у яких є боєприпаси", - додав Макрон.

Він також закликав європейців "виробляти більше" боєприпасів.

Теги: #україна #франція #ракети

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