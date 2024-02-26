Німеччина направила в Україну новий пакет військової допомоги, зокрема боєприпаси

Німеччина спрямовує Україні обладнання та озброєння за рахунок ресурсів Федеральних збройних сил і промисловості, що фінансуються урядом, про це повідомляється на сайті уряду ФРН у понеділок, 26 лютого.

Також опубліковано оновлений список поставленої Україні військової допомоги. Зазначається, що Україна отримала 14 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Крім того, до пакета військової допомоги увійшли: 4 машини розмінування WISENT 1; 3 мобільних дистанційно керованих і захищених систем розмінування; 250 наборів для розмінування; 10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами; 22 антидронові системи; 12 терміналів SatCom; 4 автомобілі для прикордонників, а також матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

Зазначається, що на військову допомогу Україні вже витрачено близько 5 млрд євро (2023 р.) і близько 1,6 млрд євро (2022 р.). Додаткові 2,9 млрд євро було виділено в перші два роки війни на допомогу, яка надійде тільки у 2025-2028 роках.

Загалом, з 24 лютого 2022 року Німеччина поставила матеріали із запасів Федеральних збройних сил на суму приблизно 5,2 млрд євро. Також понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військову підготовку в Німеччині. Витрати на це навчання наразі становлять приблизно 282 млн євро.