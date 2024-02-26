Ми маємо робити максимум, щоб повернути наших людей в Україну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості повернути додому всіх незаконно вивезених або насильно утримуваних осіб.

"На сьогодні ніхто ще не може сказати точно, скільки наших громадян, дітей і дорослих та воїнів утримуються в російському полоні, в російській депортації, в таборах, скільки наших у в'язницях держави-терориста. Ми маємо робити максимум, щоб повернути всіх цих людей додому в Україну", - сказав він, виступаючи в понеділок на засіданні Міжнародної платформи за звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб.

"Кожен бачив, який вигляд мають наші люди після російського полону, після всіх цих страшних знущань. Кожен знає, про що свідчать наші люди, про які звірства вони розповідають. І світові відомо, з якою жорстокістю в Росії намагаються приховати правдиву інформацію про полонених українців і привчити викрадених дітей до ненависті до їхнього дому", - сказав він.

За словами Зеленського, "дуже важливо ні про кого не забути і знайти абсолютно всіх, усіх цивільних, усіх наших дорослих, дітей, усіх наших кримчан, усіх військових, цивільних людей, депортованих і кримських політв'язнів". Він назвав, зокрема, Нарімана Джеляла, Владислава Єсипенка.

"І обов'язково потрібно притягнути до відповідальності кожного воєнного злочинця, усіх причетних до депортації наших людей, причетних до знущань над полоненими... Будь ласка, робіть більше, тому що цього мало. Більше, ніж здається можливим. Більше, ніж вистачає всім силам", - закликав він учасників платформи.

У свою чергу прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив, що "Україна має шукати справедливість у Міжнародному кримінальному суді. Вона має право на будь-які способи захисту, передбачені міжнародним правом щодо злочинів проти прав людини".

"Діти мають право бути вільними від війни, мають право рости поруч із батьками, мають право не бути вивезеними за межі країни, мають право не бути відірваними від історії спадщини свого народу. Болгарія виступає за священне право кожного народу, для кожної країни жити нормально в мирі, у процвітанні, самостійно визначаючи своє майбутнє", - сказав він.

За його словами, "Болгарія активно залучена до реалізації чотирьох розділів Формули миру президента Зеленського".

"Болгарія засуджує агресора, порушення міжнародного права, жорстокість проти людства. Болгарія підтримує українців у їхній боротьбі за власну свободу, за визнання ідеалів європейської демократії та виступає зі словами поваги на адресу тих, хто бореться за свою свободу. Болгарія і далі підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно", - заявив він.