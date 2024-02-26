Події

18:16 26.02.2024

Швед Скуг стане новим представником Євросоюзу з прав людини

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Рада ЄС оголосила про призначення шведа Олафа Скуга спеціальним представником ЄС з прав людини на заміну ірландцю Імону Гілмору, п'ятирічний термін повноважень якого закінчується 29 лютого.

"Пан Скуг стане до своїх обов'язків 1 березня 2024 року на початковий дворічний період. Новий спеціальний представник ЄС продовжить роботу попередників, щоб зробити свій внесок у реалізацію політики Євросоюзу в галузі прав людини, позиції ЄС зі сприяння дотриманню міжнародного гуманітарного права та підтримки міжнародного кримінального правосуддя", - йдеться в оприлюдненому в понеділок у Брюсселі повідомленні ради.

"Крім того, він допоможе посилити голос Європи за допомогою діалогу з прав людини з урядами третіх країн і міжнародними та регіональними організаціями, а також з організаціями громадянського суспільства та іншими відповідними суб'єктами", - йдеться в документі.

Там зазначають, що Скуг - шведський дипломат із великим досвідом роботи на різних посадах у своїй країні та в ЄС. Він був головою делегації Європейського Союзу в ООН з грудня 2019-го до серпня 2023 року.

Теги: #єс #права_людини

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