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12:56 26.02.2024

Іноземці, які воювали проти армії РФ, набудуть за бажання українське громадянство разом із членами родин - глава МВС

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Іноземці, які воювали проти армії РФ, набудуть за бажання українське громадянство разом із членами родин - глава МВС

Іноземні громадяни, які в межах контрактів брали й беруть участь у бойових діях разом із Силами оборони України, набудуть за бажання українське громадянство, і члени їхніх родин також, упевнений міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Кабінет Міністрів ухвалив низку постанов, які визначають порядок набуття громадянства. Усі документи, які є у цих громадян, зокрема тимчасова посвідка на проживання в Україні, є дійсними, навіть якщо терміни вийшли", - сказав глава МВС в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Міністр заявив: "Упевнений, що громадяни інших країн, які брали участь у збройному опорі російському війську, набудуть, якщо буде таке бажання, українське громадянство. І члени їхніх сімей теж".

 

Теги: #іноземці #громадянство

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