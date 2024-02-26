Події

12:31 26.02.2024

Найближчими днями в Україні буде тепло і хмарно з проясненнями, без опадів

1 хв читати
Найближчими днями в Україні буде тепло і хмарно з проясненнями, без опадів

В Україні у вівторок, 27 лютого, буде хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура в західних, Житомирській, Вінницькій областях уночі очікується 1-6° тепла, удень 11-16° тепла; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, удень 5-10° тепла, в Одеській області та в Криму до 14°.

У Києві у вівторок, 27 лютого, хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 27 лютого найвища температура вдень була +15,8° у 2008 р., найнижча вночі -22,7° вночі -22,7°С у 1928 р.

У середу, 28 лютого, по всій Україні хмарно з проясненнями. Без опадів. Уночі та вранці в західних областях і південній частині місцями туман. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 3-8 м/с.

Температура у східних областях уночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла; у західних областях вночі 1-6° тепла, вдень 10-15° (на Закарпатті до 18°); на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Києві в середу, 28 лютого, хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу; вдень 6-8° тепла.

Теги: #погода #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:13 25.02.2024
У понеділок у західних і північних областях невеликий дощ, температура до +16 - Укргідрометцентр

У понеділок у західних і північних областях невеликий дощ, температура до +16 - Укргідрометцентр

11:33 24.02.2024
В Україні найближчої доби місцями невеликі дощі, температура вище нуля

В Україні найближчої доби місцями невеликі дощі, температура вище нуля

12:04 23.02.2024
У суботу в Україні буде переважно без опадів, на сході вночі від +3° до -2°, вдень 4-9° тепла

У суботу в Україні буде переважно без опадів, на сході вночі від +3° до -2°, вдень 4-9° тепла

13:27 22.02.2024
У Києві найближчої доби хмарно з проясненнями, без опадів

У Києві найближчої доби хмарно з проясненнями, без опадів

12:06 21.02.2024
У четвер в Україні, крім південних областей, очікується дощ і мокрий сніг - Укргідрометцентр

У четвер в Україні, крім південних областей, очікується дощ і мокрий сніг - Укргідрометцентр

13:18 20.02.2024
Переважно дощова, помірно прохолодна погода встановиться на більшій частині України в середу

Переважно дощова, помірно прохолодна погода встановиться на більшій частині України в середу

12:56 19.02.2024
Досить тепла для лютого погода збережеться в Україні найближчими днями

Досить тепла для лютого погода збережеться в Україні найближчими днями

13:53 18.02.2024
У Києві та області в понеділок без опадів, вночі невеликий мороз, вдень до 3° тепла

У Києві та області в понеділок без опадів, вночі невеликий мороз, вдень до 3° тепла

18:05 17.02.2024
Волога погода подекуди з дощем і мокрим снігом збережеться в Україні в неділю - Укргідрометцентр

Волога погода подекуди з дощем і мокрим снігом збережеться в Україні в неділю - Укргідрометцентр

11:58 16.02.2024
В Україні в суботу збережеться похмура, відносно тепла погода, місцями з невеликим дощем

В Україні в суботу збережеться похмура, відносно тепла погода, місцями з невеликим дощем

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російський реваншизм розпочав війну проти України 10 років тому - Зеленський

Глава МВС: На руках українців перебуває декілька мільйонів одиниць зброї

Українські сили здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії н. п. Орлівка, Тоненьке, Бердичі - ОСУВ "Таврія"

У Києві пролунала сирена з технічних причин, тривоги не оголошували - КМДА

Посол України в Польщі закликав польську владу покарати винних у розсипанні українського зерна

ОСТАННЄ

Російський реваншизм розпочав війну проти України 10 років тому - Зеленський

Іноземці, які воювали проти армії РФ, набудуть за бажання українське громадянство разом із членами родин - глава МВС

Глава МВС: На руках українців перебуває декілька мільйонів одиниць зброї

Профільний комітет Ради планує розпочати розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію у вівторок - нардеп Фріз

Dragon Capital ввів в експлуатацію першу чергу М10 Lviv Industrial Park

Українські сили здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії н. п. Орлівка, Тоненьке, Бердичі - ОСУВ "Таврія"

У Києві пролунала сирена з технічних причин, тривоги не оголошували - КМДА

В Україні без світла 364 населених пункти

Польські фермери в понеділок продовжили блокування на кордоні, у черзі на п/п 2200 вантажівок - Держприкордонслужба

Зеленський обговорив із президентом "Радіо Свобода" роботу журналістів в Україні в умовах війни та повернення полонених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА