У Дарницькому районі Києва відбудуться військові навчання з ведення оборонної операції

У Дарницькому районі Києва з 26 лютого і протягом наступних трьох днів проводитимуться військові навчання за участю підрозділів угруповання сил і засобів оборони Києва, повідомила Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація.

"Увага, військові навчання! У Дарницькому районі від сьогодні, 26.02.2024, та протягом наступних трьох днів триватимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва", - ідеться в повідомленні райадміністрації в понеділок.

"Під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Мета навчань: нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що "знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено".