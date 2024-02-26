Події

11:10 26.02.2024

У Дарницькому районі Києва відбудуться військові навчання з ведення оборонної операції

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У Дарницькому районі Києва з 26 лютого і протягом наступних трьох днів проводитимуться військові навчання за участю підрозділів угруповання сил і засобів оборони Києва, повідомила Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація.

"Увага, військові навчання! У Дарницькому районі від сьогодні, 26.02.2024, та протягом наступних трьох днів триватимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва", - ідеться в повідомленні райадміністрації в понеділок.

"Під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Мета навчань: нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що "знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено". 

Теги: #навчання #дарницький_район

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