У результаті нічних обстрілів Харківщини пошкоджено будиночки на базі відпочинку та ангари із зерном

У ніч проти понеділка російські окупаційні війська завдали два ракетні удари С-300 по смт Пісочин, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено 2 ангари із зерном. Пошкоджено техніку підприємства: трактори та вантажні автомобілі. Постраждалих не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що близько 2:20 у с. Скрипаї зафіксовано влучання двох ворожих БПЛА типу Shahed по території бази відпочинку, яка не працює. У результаті було пошкоджено 3 одноповерхові будинки на території бази. Інформація про постраждалих не надходила.

Унаслідок нічного обстрілу авіабомбами смт Великий Бурлук пошкоджено приватний житловий будинок та автомобіль. Без постраждалих.

Окрім того, напередодні окупанти обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий (пошкоджено приватний будинок), Вовчанськ (пошкоджено ангар і господарські споруди), с. Лосівка Чугуївського району (пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду), а також завдано ракетного удару по с. Курилівка (горіла приватна житлова споруда і автомобіль, без постраждалих), а також нанесено ракетний удар по с. Курилівка (горіла приватна житлова споруда і господарська споруда). Інформація про постраждалих не надходила.