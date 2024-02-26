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08:46 26.02.2024

Армія РФ за добу обстріляла Херсонську область, є жертви і поранений

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Армія РФ за добу обстріляла Херсонську область, є жертви і поранений

Російські війська за добу обстріляли населені пункти Херсонської області, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"2 людини загинули, ще 1 - отримала поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, ворог обстрілював Тягинку, Томину Балку, Білозерку, Одрадокам'янку, Антонівку, Станіслав, Понятівку, Зміївку, Золоту Балку, Львове, Садове, Дніпровське, Токарівку, Дудчани, Берислав, Качкарівку, Червоний Маяк, Іванівку та місто Херсон.

Очільник ОВА зазначив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема було пошкоджено 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків.

Також унаслідок ворожих влучань у населених пунктах Білозерка та Антонівка Херсонського району пошкоджено газопровід та автомобілі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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