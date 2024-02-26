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07:17 26.02.2024

Ворог обстріляв за день сім громад Сумщини

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Ворог обстріляв за день сім громад Сумщини

Російські війська 32 рази обстріляли сім громад Сумської області в неділю, повідомляє Сумська ОВА.

Зокрема, зафіксовано 182 вибухи. Під обстрілами були Хотинська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська громади.

Так, Білопільську громаду обстріляли з мінометів, артилерії та АГС. Загалом було 62 вибухи на території громади з боку РФ. Краснопільську обстріляли FPV-дроном - 1 вибух. Також фіксували артилерійські обстріли (17 вибухів), обстріл із мінометів (12 вибухів). Великописарівська громада - зафіксовано обстріл з АГС (5 вибухів) і мінометів (34 вибухи). Артилерією та мінометами військові РФ обстрілювали Шалигинську громаду. Було 8 вибухів. Хотинська обстріляна мінометами, артилерією і двома дронами з боку Росії. Юнаківська громада: зафіксовано 6 вибухів із міномета і 16 вибухів із артилерії. На Миропільську громаду військові РФ скинули 10 мін.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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