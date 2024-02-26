Події

07:06 26.02.2024

Важливо, щоб якомога більше було документальних фільмів про опір України агресору - Зеленська

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Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч у Києво-Печерській лаврі з датським кінематографістом і сценаристом Бо Тенгбергом, який прибув до Києва для участі в журі фестивалю Cinema for Victory, повідомляє пресслужба президента.

"Згідно з назвою фестивалю, митці досліджуватимуть, як на перемогу можуть вплинути документальні фільми – потужні правдиві свідчення. Один із таких фільмів – "20 днів у Маріуполі", – як відомо, номінований на премію "Оскар" і вже отримав премію BAFTA. Дуже важливо, щоб таких стрічок було більше і їх бачили скрізь у світі, дізнаючись правду про Україну та наш спротив агресору", - цитує пресслужба слова Зеленської.

Зазначається, що чоловік прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен Тенгберг є активним учасником глобальної платформи саміту перших леді та джентльменів, зокрема, брав участь у третій зустрічі, що відбулася 6 вересня 2023 року і була присвячена ментальному здоров'ю в Україні та світі.

"У спеціальному соціологічному дослідженні ми тоді з’ясували, що війна позначилася на ментальному здоров’ї жителів навіть віддалених від України країн. Бо Тенгберг, як і Шон Пенн, тоді був учасником дискусії, присвяченої впливу мистецтва на ментальне здоров’я. А головним результатом саміту стало укладення 25 медичних партнерств між українськими та світовими лікарнями. Зокрема, між данською провідною дитячою клінікою Мері Елізабет та Київською обласною дитячою лікарнею. Вони вже обмінюються досвідом і спільно допомагають пацієнтам", - наголосила Зеленська.

Зазначають, що до складу журі фестивалю Cinema for Victory, крім Тенгберга, увійшли, зокрема, такі відомі режисери, як Шон Пенн і Абель Феррара.

 

 

 

Теги: #війна #фільми #зеленська

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