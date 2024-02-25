Події

18:18 25.02.2024

У Харківському районі на міні підірвалися двоє чоловіків, мінна загроза залишається високою - Синєгубов

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У Харківському районі в неділю на міні підірвалися двоє чоловіків, мінна загроза в області залишається високою, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 16 години біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району від підриву на міні загинули двоє чоловіків 32 і 19 років. Обидва - жителі с. Слатине", - зазначено в його телеграм-каналі.

За його словами, мінна небезпека в Харківській області залишається високою.

Синєгубов закликав повідомляти спеціальним службам у разі знаходження вибухонебезпечних предметів. "Телефонуйте за номером 101 або 102. Також попередьте інших і дочекайтеся приїзду хоча б однієї з оперативних груп", - зазначив він.

 

Теги: #харківська_область #міни

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