Без західної зброї Україна втрачатиме незначні території - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський допускає, що Україна може далі втрачати незначні території.

"Тиск росіян досить сильний. Інтенсивність застосування відповідної артилерії з боку росіян була десь 1 до 12. І це було до кінця минулого року і на початку цього року. Тепер у нас 1 до 6,6. Тобто приблизно 1 до 7", - сказав Зеленський на пресконференції в Києві в неділю.

"Нам потрібно прийти до тих моментів, коли в нас були відповідні операції, контрнаступальні дії, де ми йшли 1 до 1,5, 1 до 3. І тоді ми зможемо відтіснити росіян. Поки не буде такої кількості, ми зможемо стояти або втрачати 100 метрів, 50 метрів. На жаль, усе це для нас важливо, але стратегічно вирішують військові, стратегічно важливіше не втратити людей", - сказав президент.

За його словами, "якщо ми беремо Авдіївку, то, наприклад, в Авдіївці Росія підняла це в інформолі. Тому що потрібно показати якусь перевагу, але що це за перевага, коли бої навколо Авдіївки тривають навіть не з початку повномасштабної війни, а з 2014-го".

"Тому відповідь дуже проста - тиснути на партнерів щодо тих пакетів, які було обговорено, домовлено і підписано, і, мені здається, тоді шансів у росіян, принаймні, буде менше", - сказав Зеленський.