Події

17:43 25.02.2024

Глава СЗР: Один з основних наративів росіян - підрив легітимності влади в Україні, це наслідки перенесення на інших власного внутрішнього жаху

2 хв читати

Керівник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Олександр Литвиненко зазначив, що один з основних сучасних наративів РФ - підрив легітимності влади в Україні, тоді як легітимність російської влади має низку підстав для сумнівів.

Один з основних сучасних наративів росіян - підрив легітимності нашої влади. Але коли вони зазіхають на нашу легітимність, я б порадив почати з того, що відбувається в самій РФ. Репресіями після 24.02 вони фактично перетворили політичний ландшафт Росії на середньоросійську рівнину. Масштаб цих репресій уже давно не поступається не тільки брежнєвським, а й хрущовським часам, а за тюремними термінами - давно дійшов до сталінських часів", - сказав він на панельній дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024", який проходить у неділю.

Литвиненко додав, що станом на початок 2024 року в РФ фігурантами політично вмотивованих кримінальних переслідувань вважається 1871 особа. Також до ймовірно репресованих політв'язнів належать понад 605 осіб.

"І порівняйте це з тим, що за офіційними даними з 1956-89 рр. у Радянському Союзі за політичними статтями було засуджено 8145 осіб. За 30 років. А зараз за більш ніж 2 роки - майже 2 тисячі осіб", - підкреслив глава СЗР.

Також він зазначив, що смерть у колонії російського опозиціонера Олексія Навального і "ганебна спекуляція навколо видачі його тіла" свідчить про те, що російська влада боїться.

"Вона боїться свого народу. Вона боїться світу. Світ жорстко відповідає на російську агресивну політику", - додав Литвиненко.

Крім цього, він зазначив, що всередині РФ ситуація не така позитивна, як вони роблять вигляд. Так, у РФ посилюються проблемні рухи, зокрема рух солдатських дружин і матерів. Водночас глава СЗР зазначив, що вибори в РФ, безумовно, відбудуться і 75% населення проголосують за Володимира Путіна.

"Але результати цих виборів маємо чітко усвідомлювати. Наскільки вони легітимні? Підстави для цих сумнівів широкі. Сумнівна легітимність самого висунення Путіна на вибори", - додав він.

Литвиненко прогнозує, що незаконні вибори на окупованих українських територіях покажуть нібито 96% явки і 98% тих, хто проголосував за Путіна.

"Тому, коли росіяни починають говорити про легітимність, маємо чітко усвідомлювати - це наслідки їхніх страхів, наслідки перенесення на інших власного внутрішнього жаху. Все це сьогоднішня російська реальність. Які - і ми повинні це чітко усвідомлювати - хочуть перенести на Україну. І не тільки на Україну – на всі країни, які колись були захоплені РФ Радянським Союзом (країни Балтії, Молдову, Польщу і т. д.)", - сказав глава СЗР.

Теги: #сзр #литвиненко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:08 22.11.2023
Путін переконаний, що повернути Україну та інші "історичні російські землі" можна лише в рамках глобального перерозподілу світу - глава СЗР

Путін переконаний, що повернути Україну та інші "історичні російські землі" можна лише в рамках глобального перерозподілу світу - глава СЗР

20:24 17.11.2023
Зеленський звільнив Тарасовського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Зеленський звільнив Тарасовського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки

16:26 01.04.2022
У МЗС назвали фейком твердження СЗР РФ, що Україна не має наміру дотримуватися Женевської конвенції

У МЗС назвали фейком твердження СЗР РФ, що Україна не має наміру дотримуватися Женевської конвенції

12:42 22.11.2021
У СЗР створено тренінговий центр замість ліквідованої Академії зовнішньої розвідки

У СЗР створено тренінговий центр замість ліквідованої Академії зовнішньої розвідки

07:34 24.07.2021
Зеленський представив новопризначеного главу СЗР Литвиненка

Зеленський представив новопризначеного главу СЗР Литвиненка

12:58 23.07.2021
Зеленський змінив главу СЗР, відомство очолив Литвиненко - укази

Зеленський змінив главу СЗР, відомство очолив Литвиненко - укази

14:02 21.04.2021
Брата голови ОАСК Юрія Зонтова звільнили зі СЗР

Брата голови ОАСК Юрія Зонтова звільнили зі СЗР

11:12 08.04.2021
Комітет Ради з нацоборони заслухає керівництво СЗР - нардеп Безугла

Комітет Ради з нацоборони заслухає керівництво СЗР - нардеп Безугла

16:09 07.04.2021
Затриманого НАБУ співробітника СЗР тимчасово відсторонено від виконання службових обов'язків

Затриманого НАБУ співробітника СЗР тимчасово відсторонено від виконання службових обов'язків

10:42 25.03.2021
До суду направлено справу проти екс-чиновників СЗР, які завдали відомству 2,2 млн грн збитків

До суду направлено справу проти екс-чиновників СЗР, які завдали відомству 2,2 млн грн збитків

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У війні з РФ загинула 31 тисяча українських військових

Глава СБУ: за два місяці ми скоротили експорт нафтопродуктів ворога на третину, атакуючи нафтопереробні підприємства

Буданов заявив, що у Росії немає ракет з Ірану

В Україні близько 25 тис. учителів не мають доступу до онлайн-викладання через відсутність техніки - Міносвіти

Буданов: не варто вірити, що режим у РФ розхитається сам по собі, без нашої допомоги це нереально абсолютно

ОСТАННЄ

Померла постраждала внаслідок російської дронової атаки Одеси

Росіяни обстріляли Нікопольщину, є жертва - Лисак

За фортифікацію відповідатимуть міністр оборони та Головком ЗСУ - Зеленський

Передання Україні заморожених російських активів сильно ослабить Путіна - Зеленський

У Харківському районі на міні підірвалися двоє чоловіків, мінна загроза залишається високою - Синєгубов

Від початку війни СБУ виявила 7 ворожих програмних закладок для зняття інформації з телефонів українських військових

Глава СБУ про 22 вироки щодо кліриків-зрадників: немає індульгенцій для тих, хто в рясі та з кадилом

Кулеба: головна мета російських наративів зараз - посіяти внутрішні конфлікти і роз'єднати Україну з її союзниками

Без західної зброї Україна втрачатиме незначні території - Зеленський

Глава СБУ: ми націлені на групи ворожих агентів і зрадників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА