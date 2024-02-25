Глава СЗР: Один з основних наративів росіян - підрив легітимності влади в Україні, це наслідки перенесення на інших власного внутрішнього жаху

Керівник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Олександр Литвиненко зазначив, що один з основних сучасних наративів РФ - підрив легітимності влади в Україні, тоді як легітимність російської влади має низку підстав для сумнівів.

Один з основних сучасних наративів росіян - підрив легітимності нашої влади. Але коли вони зазіхають на нашу легітимність, я б порадив почати з того, що відбувається в самій РФ. Репресіями після 24.02 вони фактично перетворили політичний ландшафт Росії на середньоросійську рівнину. Масштаб цих репресій уже давно не поступається не тільки брежнєвським, а й хрущовським часам, а за тюремними термінами - давно дійшов до сталінських часів", - сказав він на панельній дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024", який проходить у неділю.

Литвиненко додав, що станом на початок 2024 року в РФ фігурантами політично вмотивованих кримінальних переслідувань вважається 1871 особа. Також до ймовірно репресованих політв'язнів належать понад 605 осіб.

"І порівняйте це з тим, що за офіційними даними з 1956-89 рр. у Радянському Союзі за політичними статтями було засуджено 8145 осіб. За 30 років. А зараз за більш ніж 2 роки - майже 2 тисячі осіб", - підкреслив глава СЗР.

Також він зазначив, що смерть у колонії російського опозиціонера Олексія Навального і "ганебна спекуляція навколо видачі його тіла" свідчить про те, що російська влада боїться.

"Вона боїться свого народу. Вона боїться світу. Світ жорстко відповідає на російську агресивну політику", - додав Литвиненко.

Крім цього, він зазначив, що всередині РФ ситуація не така позитивна, як вони роблять вигляд. Так, у РФ посилюються проблемні рухи, зокрема рух солдатських дружин і матерів. Водночас глава СЗР зазначив, що вибори в РФ, безумовно, відбудуться і 75% населення проголосують за Володимира Путіна.

"Але результати цих виборів маємо чітко усвідомлювати. Наскільки вони легітимні? Підстави для цих сумнівів широкі. Сумнівна легітимність самого висунення Путіна на вибори", - додав він.

Литвиненко прогнозує, що незаконні вибори на окупованих українських територіях покажуть нібито 96% явки і 98% тих, хто проголосував за Путіна.

"Тому, коли росіяни починають говорити про легітимність, маємо чітко усвідомлювати - це наслідки їхніх страхів, наслідки перенесення на інших власного внутрішнього жаху. Все це сьогоднішня російська реальність. Які - і ми повинні це чітко усвідомлювати - хочуть перенести на Україну. І не тільки на Україну – на всі країни, які колись були захоплені РФ Радянським Союзом (країни Балтії, Молдову, Польщу і т. д.)", - сказав глава СЗР.