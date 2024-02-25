Зеленський: Якщо ми будемо сильні зброєю, ми не програємо цю війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не зможе програти війну з Росією в тому разі, якщо партнери надаватимуть зброю.

"Чи програє Україна в цій війні? Я впевнений, що ні. Найважче було два роки тому. Принаймні, в нас немає альтернативи - "не перемогти". Немає можливості програти. Тому що, що таке Україна програє? Програємо - нас не буде. Не буде нашого існування. І тому нам точно не підходить такий фінал", - заявив він на пресконференції в неділю.

Зеленський заявив, що питання того, чи виграє Україна, наскільки їй буде складно, якою буде надалі кількість жертв, залежить від партнерів і зброї.

"Якщо ми будемо сильні зброєю, то ми будемо сильні. Якщо ми будемо сильні зброєю, ми не програємо цю війну. Ми переможемо. Тому що всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад точно будуть мати великий вплив на його суспільство. І тоді він буде вже думати про внутрішню безпеку", - сказав глава держави.

"А якщо подивитися на меседжі, які дає Путін, сьогодні він оперує фактами й цифрами про те, що буде (воювати - ІФ-У) до 2030-го року. Ось вам і відповідь, що збирається робити він. Він бачить себе до 30-го року, а ми хотіли б із ним закінчити раніше", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи не час починати переговорний трек із Путіним, оскільки в України зараз брак зброї, Зеленський відповів: "А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Ми запропонуємо майданчик (другий Саміт миру - ІФ-У), на якому він може погодитися з тим, що він програв цю війну і що це була помилка. Для нього маленька, для нас це трагедія. І для всього демократичного світу ця трагедія безумовна. І тому повинна бути справедливість у цьому питанні", - резюмував президент.