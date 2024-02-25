Глава МВС: за два роки повномасштабної війни жодна одиниця зброї не перетнула кордон України з ЄС

Українські прикордонники не тільки разом з іншими Силами оборони захищають північні рубежі України, а й готуються до відновлення контролю над кордоном і впроваджують європейську практику інтегрованого керування кордонами, наголошує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Наші прикордонники б'ють ворога на лінії фронту безпосередньо, наші прикордонні патрулі перекривають разом із Силами оборони північний рубіж із Республікою Білорусь і територією кордону з РФ, де немає на сьогоднішній день активних бойових дій - Чернігівська, Сумська і частина Харківської області", - розповів глава МВС, виступаючи на форумі "Україна. Рік 2024", який проходить у неділю.

"Жодна одиниця зброї за два роки повномасштабної війни не перетнула кордон України з ЄС. Це колосальна робота наших Сил безпеки", - повідомив Клименко.

Також глава МВС звернув увагу на те, що вже зараз триває робота з відновлення контролю на кордонах.

"Уже зараз думаємо над захистом нашого кордону. Кордон тільки з РБ і РФ - понад 3 тис. км, також необхідно інтегрувати кордон із країнами ЄС", - сказав він.

Міністр уточнив: "Ми говоримо сьогодні про практику інтегрованого управління нашими кордонами, а не тільки про облаштування фортифікаційних споруд на кордоні з Білоруссю та Росією. Ми говоримо про відеоспостереження, програмне забезпечення, яке керуватиме всіма нашими кордонами".

"Ми створимо на наших кордонах більш сучасні засоби контролю", - додав він.