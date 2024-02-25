Умєров: Робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив, план-2024 уже є

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що в України вже готовий "потужний" план на 2024 рік, який дасть результат.

"Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План-2024 вже є. Ми публічно про нього не говоримо. Він потужний, він сильний, дає не тільки надію, а й дасть результати у 2024 році. Ми працюємо з усіма складовими Силами безпеки та оборони. Вдячний кожному і кожній", - сказав Умєров на конференції "Україна. Рік 2024", яка відбувається у неділю.

Міністр наголосив, що війна РФ проти України сьогодні - найбільша війна з часів Другої світової війни.

"Маємо лінію фронту протяжністю 3200 км, маємо інтенсивні бойові дії на лінії фронту протяжністю 1200 км", - сказав Умєров.

Він також розповів про "важливий трек, про який усі чують, але не знають деталей - фортифікації". Глава відомства зазначив, що ця робота спорудження фортифікацій координується, є спільна з іншими міністерствами група.

"У нас цим займається Державна служба спецтранспорту, також командування Сил підтримки ЗСУ. Зараз ми обладнали більше, ніж кілька тис. опорних пунктів - щоб не говорити скільки і що, вогневих позицій", - сказав Умєров.

Крім того, міністр наголосив, що "саме в Україні відстань від конструкторського бюро до бойового застосування на полі бою є найкоротшою у світі, але працюємо, щоб вона була ще коротшою".

Умєров зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні понад 8 тис. ракет, і нагадав, що "це війна, в якій уперше збили "Кинджали"", а також, - що це перша війна дронів.

"І сьогодні Україна - єдина країна, яка не тільки має безпрецедентний досвід використання світового озброєння на полі бою, Україна - єдина країна, яка має унікальні знання та особливості ведення війни російською армією. Ми розуміємо їхні тактики, стратегії, знаємо їхні сильні та слабкі сторони. Ми збираємо досвід з поля бою, проводимо аналіз, розробляємо рекомендації виробникам", - наголосив міністр.