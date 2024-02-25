Сирський і Умєров відвідали передові командні пункти військових частин у районі ведення бойових дій

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій, де заслухали доповіді командувачів щодо ситуації.

"Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності. (…) На багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю. Ворог здійснює регулярні штурми позицій наших військ", - написав Сирський у своєму телеграм-каналі в неділю.

За словами головнокомандувача, було ретельно проаналізовано ситуацію та обговорено кроки на майбутнє.

"Зокрема, щодо використання потенціалу маневреної та позиційної оборони, а також посилення окремих ділянок. (…) Звернув увагу командирів на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, збереженні життя наших захисників і захисниць", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач і міністр оборони також обговорили з командирами бригад і окремих батальйонів стан справ на місцях. За словами Сирського, було проаналізовано проблеми, які не мають системного характеру.

"Невідкладно ухвалено рішення задля покращення боєздатності, стійкості та управління. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі та позиції. Ворог зазнає непоправних втрат", - наголосив він.